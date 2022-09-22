الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة بعد قرار رفع الفائدة

تباينت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس ليرتفع سوق أبوظبي هامشياً بدعم أسهم الطاقة مقابل تراجع سوق دبي، وذلك بعد قرار المركزي الإماراتي برفع أسعار الفائدة، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

أداء الأسهم الإماراتية

ويأتي أداء أسواق المال الإماراتية وسط زخم من السيولة تجاوز في كلا السوقين الـ8.1 مليار درهم بفضل ما شهده سوق أبوظبي من صفقات على أسهم «ايبيكس للاستثمار» إسمنت رأس الخيمة سابقاً بقيمة 5.7 مليار درهم.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، (0.75 %)، ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس.

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 10072 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق 7.8 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 1.75 مليار سهم.

وجاء أداء السوق مع تراجع العالمية القابضة بنسبة 0.28%، بينما تراجع أبوظبي الأول بنسبة 1.29 % وارتفع مجموعة ملتيبلاي بنسبة 4.1%.

فيما ارتفع سهم بروج بنحو 2.39%،وصعد دانة غاز 2.94%، وتراجع طاقة بنسبة 0.28%، وارتفع مجموعة اتصالات بنحو 1.6%.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 285.901 مليون درهم، فيما تصدر سهم طاقة الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 108.5 مليون سهم.

وقاد موانئ أبوظبي ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 15%، بينما تصدر آرام تراجعات السوق بنحو 10%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافٍ 56.5 مليون درهم، بينما باع الخليجيون بصافٍ 12.39 مليون درهم، واشترى العرب بصافٍ 6.75 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافٍ 62.14 مليون درهم.

مؤشر سوق دبي يتراجع

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.77% عند مستوى 3433 نقطة.

وأعلنت سالك اليوم، الخميس، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي، مشيرة إلى أن إجمالي الطلب على الاكتتاب بلغ أكثر من 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)؛ ما أسفر عن تغطية إجمالية بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 344.33 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 118.44 مليون سهم.

وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 130.16 مليون درهم كما تصدر سهم إعمار أسهم السوق من حيث أحجام التداول من خلال 20.56 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.94%، بينما هبط ديار للتطوير بنحو 2.2%، وارتفع الاتحاد العقارية بنحو 1.5% فيما صعد إعمار للتطوير بنسبة 2.53%.

وتزامن أداء السوق مع تراجع دبي الإسلامي بنحو 1.14%، بينما تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.16%، وتراجع العربية للطيران بنسبة 1.87%، واستقر سهم سوق دبي فيما ارتفع شعاع بنحو 1.44%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافٍ 40.61 مليون درهم فيما باع الخليجيون بصافٍ 24.06 مليون درهم، بينما اتجه العرب للشراء بصافٍ 580.3 ألف درهم، وباع الإماراتيون بصافٍ 17.13 مليون درهم.