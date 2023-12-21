الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وتراجع بنك السلام

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس مع تراجع بنك السلام ، إذ تراجع سوق دبي المالي ، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية عام 2024.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبدت سوق دبي المالية خسائر قدرها 1.818 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بـ 5.708 مليار درهم، توزعت على 18.583 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22 بالمائة إلى مستوى 4005 نقاط، وسط تعاملات بحجم 54.458 مليون سهم بقيمة 154.312 مليون درهم.

تراجع بنك السلام

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك السلام 1.04 بالمائة، والاتحاد العقارية 0.71 بالمائة، وشعاع كابيتال 3.22 بالمائة، وبنك الإمارات دبي الوطني 1.74 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 674.745 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 676.563 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 1.818 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12 بالمائة إلى مستوى 9494 نقطة، وسط تعاملات بحجم 181.826 مليون سهم بقيمة 5.554 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.58 بالمائة، وأدنوك للإمداد 1.13 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.28 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 0.59 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.836 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.841 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 5 مليارات درهم.

وشهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس، تنفيذ صفقات كبيرة على سهم العالمية القابضة بقيمة 4.458 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات السوق، تم تنفيذ 44 صفقة على 11.159 مليون سهم من أسهم العالمية القابضة ما نسبته 0.5 بالمائة من أسهم الشركة.

تصاعد الأحداث الجيوسياسية

وتباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 15 ديسمبر 2023، ليرتفع سوق دبي المالي بينما تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط دورة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 15 ديسمبر 2023، قيمة قدرها 1.431 مليار درهم (389.884 مليون دولار) كمحصلة بيع.

ووفقاً لبيانات أسواق المال الإماراتية، نفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة 115.766 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 117.197 مليار درهم، بصافي بيعي 1.431 مليار درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.