الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وسط ارتفاع أدنوك للحفر  

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس مع صعود سهم أدنوك للحفر ، ليتراجع سوق دبي المالي ويصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهو مؤشر التضخم الذي يعطي المزيد من الإشارات عن توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.276 مليار درهم، توزعت على 21.375 ألف صفقة.

ارتفاع سهم أدنوك للحفر

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18 % إلى مستوى 3992 نقطة، وسط تعاملات بحجم 139,469 مليون سهم بقيمة 601,636 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي التجاري 0.20 %، وديوا 0.78 %، وبنك دبي الإسلامي 0.18 %، ودبي للاستثمار 1.77%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.284 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 676.068 مليار درهم بختام تعاملات أمس الأربعاء، بخسائر بلغت 784 مليون درهم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06% بالغا مستوى 9559 نقطة، وسط تعاملات بحجم 278.473 مليون سهم بقيمة 1.674 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم أدنوك للحفر 0.26%، وأدنوك للغاز 0.92%، وأدنوك للإمداد 1.06%، ومجموعة أغذية 3.79%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.804 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.761 تريليون درهم بختام تعاملات أمس الأربعاء، بمكاسب بلغت 13 مليار درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.