الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود إعمار العقارية

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس مع صعود سهم إعمار العقارية، إذ تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” إلى مستوى 9785.32 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.52 % إلى مستوى 4163.58 نقطة رابحاً نحو 2.01 مليار درهم.

صعود إعمار العقارية

وصعد سهم إعمار العقارية بنسبة 4.42% إلى 8.04 درهم، وتلاه مجموعة تيكوم، وإعمار للتطوير، والعربية للطيران.

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم على مدار 4 جلسات، فيما ستعلق تداولاتها في عطلة رسمية غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتوزعت السيولة على مدار 4 جلسات بواقع 4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.2 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.