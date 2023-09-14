الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود دبي الإسلامي

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس وصعد سهم دبي الإسلامي ، إذ تراجع مؤشر دبي المالي بنسبة 0.41%، بما يعادل 16.64 نقطة، إلى 4,034.00 نقطة.

استحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بسيولة جاوزت 108.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 65.1 مليون درهم، ثم«مصرف عجمان» جاذباً 26.6 مليون درهم.

صعود سهم دبي الإسلامي

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي اليوم، «دبي الإسلامي» بنسبة 1.42% ليغلق عند 5.7 درهم، كما صعد «سالك» بنحو 1.51% وأقفل عند 3.36 درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.42%، بما يعادل 41.29 نقطة، إلى 9,796.39 نقطة.

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات اليوم وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3 مليارات درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات اليوم نحو 3.535 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي 328.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم عبر تنفيذ 23.7 ألف صفقة.

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «أي آند» بنسبة 2.13% ليغلق عند 20.12 درهم، تلاه «الدار العقارية» رابحاً نحو 1.12% ليصل إلى 5.42 درهم، فيما زاد «العالمية القابضة» بنسبة 0.7% وبلغ مستوى 404 دراهم، وارتفع« أبوظبي الأول» بنحو 0.59% إلى 13.68 درهم.

وتصدر«العالمية القابضة» النشاط مستقطباً أكثر من 216 مليون درهم، تلاه «مجموعة ملتيبلاي» بسيولة 115 مليون درهم، ثم «الفا ظبي» جاذباً نحو 107.6 مليون درهم.