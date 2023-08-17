الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود رأس الخيمة العقارية

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس مع صعود سهم رأس الخيمة العقارية ، إذ أنهى سوق دبي المالي جلسة اليوم مرتفعا بـ 0.9% عند مستوى 4049 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم.



ومن أصل 40 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 وانخفضت أسهم 16 وبقيت أسهم 7 شركات على ثبات.

أداء سوق دبي



وارتفع سهما بنك الإمارات دبي الوطني وسالك بـ 0.9% عند سعري 16.95 درهم و3.42 درهم على التوالي، وانخفض سهم إعمار بـ 0.3% عند سعر 6.79 درهم وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.



وانخفض سهم شعاع كابيتال بـ 1% عند سعر 0.40 درهم وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، وارتفع سهما جي إف إتش والاتحاد العقارية بـ 1% عند سعري 1.01 درهم و0.39 درهم على التوالي.



وارتفع سهم تعليم بـ 0.7% عند سعر 4.22 درهم وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديوا بـ 0.4% عند سعر 2.60 درهم وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.



وأكثر الأسهم تداولاً سهم مصرف عجمان الذي ارتفع بـ 6.5% عند سعر 2.31 درهم وبتداولات قاربت 83 مليون سهم.



صعود رأس الخيمة العقارية



أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم منخفضا بنسبة 0.03%، بما يعادل 2.92 نقطة، عند مستوى 9777 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم.



وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 29 شركة من أصل 69 تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 13 شركة على ثبات.



وارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بـ 5.5% عند سعر 1.15 درهم وبتداولات قاربت 24 مليون سهم، وارتفع سهم حديد الإمارات أركان بـ 1.9% عند سعر 1.64 درهم وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.



وأقفل سهما ملتيبلاي وبنك أبوظبي الأول على ثبات عند سعري 3.55 درهم و13.90 درهم على التوالي، وانخفض سهم إشراق بـ 0.4% عند سعر 0.543 درهم وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم.



وأكثر الأسهم تداولاً سهم كيو القابضة الذي ارتفع بـ 3.3% عند سعر 3.74 درهم وبتداولات تجاوزت 37 مليون سهم.