الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة.. وصعود سهم بنك المشرق

تباين أداء أسواق المال الخليجية وصعد سهم بنك المشرق خلال تداولات اليوم الخميس، ليقفز سوق دبي المالي حول أعلى مستوى في 8 سنوات بدعم الأسهم الكبرى، مقابل تراجع سوق أبوظبي.

صعود سهم بنك المشرق

عاد مؤشر سوق دبي المالي العام لاتجاهه الصاعد، الذي تخلى عنه أمس، ليحافظ على أعلى مستوياته خلال 8 سنوات، حيث صعد بنسبة 0.96% عند مستوى 3962.42 نقطة.

وجاء أداء سوق دبي بدعم الأسهم الكبرى، حيث صعد بنك المشرق بنسبة 6.0% إلى 167.5 درهم، وسهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.85%، كما ارتفع إعمار العقارية بنسبة 2.25%، بينما ارتفع “جي إف إتش” بنحو 3.7%، وارتفع تيكوم بنحو 2.81%.

وفي المقابل تراجع سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 2.61% إلى 3.73 درهم، و دبي الإسلامي بنسبة 0.89%، وهبط الاتحاد العقارية بنسبة 1.08%.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 530.7 مليون درهم، بحجم تداول 467.81 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي إلى 678.402 مليار درهم مقابل 671.865 مليار درهم في ختام أمس لتربح 6.53 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي، بنسبة 0.15% عند مستوى 9604.41 نقطة.

وصعد سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 10.63% إلى 0.7 درهم، وتلاه ايبيكس للاستثمار والإمارات للتأمين وأبوظبي الوطنية للفنادق.

وهبط سهم دار التمويل بنسبة 9.91% إلى 1.91 درهم، وتلاه سهم الظفرة للتأمين وأم القيوين للاستثمارات العامة ومجموعة أرام.

وبلغت سيولة سوق أبوظبي 1.17 مليار درهم بحجم تداول 342.52 مليون سهم.

وتصدر “العالمية القابضة” الأسهم من حيث قيمة التداول، بنحو 200.8 مليون درهم، يليه ” ألفاظبي” بقيمة 114.7 مليون درهم.

وتزامن أداء السهم مع استقرار سهم ألفاظبي، بينما تراجع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.25%، وصعد مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.3% ، بينما انخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.14%.