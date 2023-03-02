الأسهم الإماراتية تغلق الخميس على تباين وصعود «طاقة»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة، وساعد على صعود المؤشر ارتفاع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.6%، وسهم ملتيبلاي 2.2%.

ومقابل هذا، تراجع مؤشر دبي 0.3%، متأثرا بخسائر في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.2%، وشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7%.

أداء الأسهم الإماراتية

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.5%، مع صعود أسهم معظم القطاعات. وارتفعت أسهم صناعات قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 و2.2%، على الترتيب.

وأغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بصعود أسعار النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الخميس. وزاد خام برنت 0.65%، إلى 84.86 دولار للبرميل.

وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة أمس الأربعاء، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.