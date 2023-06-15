الأسهم الإماراتية تغلق الخميس على تباين وصعود الاتحاد العقارية

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس وسط صعود سهم الاتحاد العقارية ، إذ ارتفعت سوق دبي المالية في ختام تعاملات الخميس، وحققت مكاسب بنحو 3 مليارات درهم، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم القيادية بقطاعي العقار والبنوك.

وزاد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 642.6 مليار درهم في ختام جلسة أمس إلى 645.5 مليار درهم اليوم، بينما سجل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.692 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 873.8 درهم في سوق أبوظبي و587.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 598.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.46% رابحاً 17.19 نقطة، ليقفل عند 3734.26 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.5% والمالية 0.49% والصناعة 0.36%..

صعود سهم الاتحاد العقارية

ويعد الارتفاع الذي حققته سوق دبي المالي اليوم أعلى ارتفاع له منذ أغسطس 2015 .

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تكافل الإمارات بنسبة 14.12 إلى 1.01 درهم، الاتحاد العقارية بنسبة 5.15% إلى 0.307 درهم، “إعمار العقارية” 1.77% و”الإمارات دبي الوطني” 1.37% و”دبي الإسلامي” 0.37% و”سوق دبي المالي” 1.38% و”سالك” 1.33% و”إعمار للتطوير” 0.92% و”تيكوم” 0.82% و”أرامكس” 0.7%.

واستحوذ “إعمار العقارية” على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 124.1 مليون درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذباً نحو 107.1 مليون درهم، ثم “الخليج للملاحة” 61.7 مليون درهم و”ديوا” 36.7 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” منخفضا بنسبة 0.08%، بما يعادل 7.83 نقطة، عند مستوى 9384.73 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” عند مستوى 9217.66 نقطة.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 209.4 مليون درهم، تلاه “الفا ظبي” جاذباً 107.2 مليون درهم، ثم “ملتيبلاي” بسيولة 60.09 مليون درهم و”أي آند” 47.6 مليون درهم.