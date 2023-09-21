الأسهم الإماراتية تغلق الخميس على ارتفاعات قوية بقيادة الدار العقارية  

سجلت أسواق الأسهم الإماراتية ارتفاعات قوية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة الدار العقارية ، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 10.4 مليار درهم، وسط سيولة قوية ناهزت 2.5 مليار درهم.

وواصلت سوق دبي المالية صعودها نحو أعلى مستوياتها في أكثر من 8 سنوات، فيما استمرت سوق أبوظبي للأوراق المالية في مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومتين بمكاسب الأسهم القيادية وعمليات شرائية للمستثمرين الدوليين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.564 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.574 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و704.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ليتجاوز بذلك حاجز 700 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.53 مليار درهم في سوق أبوظبي و916.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 532.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 32.5 ألف صفقة.

صعود سهم الدار العقارية

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.24% أو ما يعادل 23.4 نقطة ليغلق عند 9845.99 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنحو 6.67% والطاقة 0.66% والخدمات 0.57% والمالية 0.04%.

وتصدر “الدار العقارية” الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 7.9%، كما زادت أسهم “أبوظبي الإسلامي” 2.32% و”أدنوك للحفر” 1.29% و”فيرتيغلوب” 1.14% و”أدنوك للإمداد” 0.82% و”الياه سات” 0.77% و”طاقة” 0.57% و”أبوظبي الأول” 0.44% و”أدنوك للتوزيع” 0.26% و”أبوظبي التجاري” 0.23%.

واستحوذ “الدار العقارية” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 325.9 مليون درهم ليغلق عند 5.87 درهم، تلاه “العالمية القابضة” جاذبا 221.5 مليون درهم وأقفل عند 406 دراهم، ثم “موانئ أبوظبي” 150.7 مليون درهم ووصل إلى 6.28 درهم و”الفا ظبي” 116.5 مليون درهم بالغا مستوي 20.48 درهم.

سوق دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1% أو ما يعادل 41.28 نقطة ليغلق عند 4179.68 نقطة ليبقي عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015، مدعوما بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 3.41% والاتصالات 0.76% والمالية 0.49% والخدمات 0.43% والصناعة 0.21%.

وتعزز أداء سوق دبي بمكاسب أسهم العقار مع صعود “إعمار العقارية” بنسبة 6.4%، و”تيكوم” 1.12% و”ديار” 0.29%، كما صعدت أسهم “دبي الإسلامي” 1.57% و”سوق دبي المالي” 2.46% و”العربية للطيران” 1.45% و”دبي للاستثمار” 0.82% و”إمباور” 1.6% و”تبريد” 0.85% و”دو” 0.76%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطبا سيولة بنحو 394.2 مليون درهم، تلاه “دبي الإسلامي” جاذبا 127.1 مليون درهم، ثم “الإمارات دبي الوطني” 64.2 مليون درهم، و”إعمار للتطوير” 57 مليون درهم.