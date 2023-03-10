الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة منخفضة بقيادة بنك دبي التجاري

أغلقت الأسهم الإماراتية على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، ما يعكس خسائر أسعار النفط الخام، وسط مخاوف من أن السياسة النقدية الأكثر تشددًا ستؤثر على الطلب على الوقود.

ونوه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وربما أسرع، قائلًا إن المجلس كان مخطئًا في اعتقاده في البداية أن التضخم “مؤقت”.

أداء الأسهم الإماراتية

واصلت أسعار النفط، وهو من أكبر العوامل الرئيسية في اقتصادات الخليج، خسائرها للجلسة الرابعة، مع تراجع برنت 24 سنتا بما يعادل 0.29%، إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الإمارات، بالدولار، ما يجعلها عرضة للتأثر بشكل مباشر بأي تغيرات نقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.7%، متأثرًا بخسائر كبيرة لأسهم القطاعين العقاري والمالي اللذين لهما ثقل عليه.

وهوى سهم بنك دبي التجاري، الخاسر الأكبر على المؤشر، مع تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح. وتراجع سهم مجموعة تيكوم 2.9%.

من جهة أخرى، قالت شركة الأنصاري للصرافة الإماراتية أمس الخميس إنها تعتزم طرح 10%، منها في دبي من خلال طرح عام أولي.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.3%، مع تراجع سهم مجموعة ملتیبلاي 2.1%.

وخسر سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 0.4%، وفق “رويترز”.

وأشارت فرح مراد كبيرة محللي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إلى أن بورصة أبوظبي قد تظل تشهد بعض التصحيحات في الأسعار وسط هبوط أسعار الخام وتراجع المعنويات العالمية.