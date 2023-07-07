الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مستقرة وصعود إعمار العقارية

استقرت أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات الجمعة آخر جلسات الأسبوع، بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال الجلسات الماضية ليغلق سوق دبي عند أعلى مستوى في 8 سنوات، بينما أغلق سوق أبوظبي الأسبوع أعلى 9600 نقطة للمرة الأولى منذ منتصف مايو الماضي.

صعود إعمار العقارية

استقر مؤشر سوق دبي المالي العام ليحافظ على أعلى مستوياته خلال 8 سنوات، عند مستوى 3962.42 نقطة.

وارتفع سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 6.7% إلى 3.98 درهم، وتلاه سهم إعمار العقارية بنسبة 1.32%، ومصرف عجمان وإعمار للتطوير بنحو 1.21 %.

وهبط سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.87% إلى 1.67 درهم، وتلاه دار التكافل وشعاع كابيتال والإسلامية العربية للتأمين وأملاك.

وانخفض الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.23%، فيما هبط دبي الإسلامي بنسبة 0.54%.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 431.19 مليون درهم، بحجم تداول 297.6 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي هامشيا بنحو 0.26 نقطة، عند مستوى 9604.15 نقطة.

وبلغت سيولة سوق أبوظبي 980.3 مليار درهم بحجم تداول 234 مليون سهم.

وتصدر “العالمية القابضة” الأسهم من حيث قيمة التداول، بنحو 218.98 مليون درهم، يليه ” ألفاظبي” بقيمة 115.37 مليون درهم.

وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 14.91% إلى 6.56 درهم، وتلاه حياة للتأمين والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ودار التمويل وطيران أبوظبي.

وتراجع سهم أسمنت الخليج بنسبة 9.92% إلى 0.44 درهم، وتلاه الخليج الاستثمارية والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وبنك أم القيوين الوطني وايبيكس للاستثمار وإشراق للاستثمار.