الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من إعمار العقارية

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الجمعة، إذ واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 2015 في أكثر من 7 سنوات حول حاجز 3800 نقطة بدعم الأسهم الكبرى خاصة سهم إعمار العقارية الذي سجل أعلى إغلاق في 5 سنوات بعد رقية موديز وتوصية غولدمان ساكس بتوصية السهم.

وأوصت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية بشراء أسهم إعمار العقارية بعد إطلاقها مشروعها الجديد “أويسس” بقيمة تطوير تصل إلى 20 مليار دولار.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها قامت بترقية تصنيف شركة إعمار العقارية، وقامت موديز بترقية تصنيف إعمار طويل الأجل إلى Baa2 من Baa3.

وشهدت الأسواق الإماراتية زخم من السيولة تجاوزت 2.9 مليار درهم في كلا السوقين.

صعود إعمار العقارية

وفي ختام اليوم، صعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 1.46%، عند 3789.13 نقطة (أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015).

وتزامن أداء سوق دبي مع قفزة سهم “إعمار العقارية” بنسبة 4.6 %، و”الإمارات دبي الوطني بنحو ” 1.09%، و”دبي الإسلامي بنسبة” 1.47% .

كما ارتفع سهم ” ديوا” بنسبة 1.93% كما ارتفع إمباور بنسبة 1.09% وصعد سالك بنسبة 3.93% وفي المقابل تراجع الاتحاد العقارية بنسبة 0.65%.

وتصدر سهم “ديوا” الأسهم من حيث التدولات بنحو 477.4 مليون درهم، يليه “إعمار العقارية” بقيمة 316.37 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 1.52 مليار درهم بحجم تداول 839.02 مليون سهم.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي، بنسبة 0.65% عند مستوى 9446.59 نقطة.

وبلغت سيولة سوق أبوظبي 1.4 مليار درهم بحجم تداول 248.97 مليون سهم.

وتصدر “مجموعة ملتيبلاي” الأسهم من حيث قيمة التداول، بنحو 243.39 مليون درهم، يليه “العالمية القابضة” بقيمة 240.36 مليون درهم.

وتزامن أداء السهم مع ارتفاع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.63%، كما ارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.03%، وصعد سهم مجموعة اتصالات بنسبة 1.17%، بينما قفز أبوظبي الأول بنسبة 2.13%.

وكذلك ارتفع مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.63%، وارتفع الدار العقارية بنسبة 0.79%.