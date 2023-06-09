الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من الخليج للملاحة

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الجمعة بقيادة سهم الخليج للملاحة، بدعم من توقعات واسعة النطاق بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة، إلا أن انخفاض أسعار النفط حد من المكاسب.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% بدعم من ارتفاع سهم الخليج للملاحة 5.9 %، وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي 1.1%.

وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 2.7%.

صعود سهم الخليج للملاحة

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقوم البنوك المركزية في دول الخليج بتعديلات مسار الفائدة ليكون متماشيًا بذلك مع أي تغيير يجريه الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل بشأن تحديد أسعار الفائدة يومي 13 و14 يونيو.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.2 %.

وغير أن بورصة أبوظبي سجلت خسارة للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 0.4 %.

ويبدو أن النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار انخفاض الأسعار بسبب المخاوف بشأن الطلب من الصين والتشكك إزاء تقرير أفاد باقتراب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.