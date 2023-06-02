الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة على خلفية اتفاق سقف الدين الأمريكي

صعدت معظم الأسهم الإماراتية يوم الجمعة على خلفية التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي أدى لتجنب تخلف كارثي عن السداد وساهم في تحسن المعنويات في معظم فئات الأصول.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59%، بما يعادل 21.13 نقطة، إلى 3,603.25 نقطة.

وارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 1.73% إلى 1.76 درهم، وتلاه إعمار للتطوير وبنك الإمارات دبي الوطني وأمانات القابضة والإمارات للمرطبات.

اتفاق سقف الدين الأمريكي

وتراجع سهم دار التكافل بنسبة 6.32% إلى 0.64 درهم، وتلاه بنك دبي التجاري والإسلامية العربية للتأمين وأرامكس وشعاع كابيتال.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.42%، بما يعادل 39.67 نقطة، إلى 9,406.08 نقطة.

وارتفع ايبيكس للاستثمار بنسبة 2.22% إلى 1.84 درهم، وتلاه مجموعة ملتيبلاي ومجموعة “e&”، وراس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية.

وتراجع سهم رابكو للاستثمار بنسبة 5.35% إلى 1.77 درهم، وتلاه ألفا ظبي القابضة وبرجيل القابضة ومصرف الشارقة الإسلامي.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت تحسنا في الأداء مع استجابة المتعاملين على نحو إيجابي لاتفاق سقف الدين الأمريكي الذي أثار قلقا في الأسواق العالمية لبعض الوقت.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6 بالمئة مسجلا مكاسب لسادس يوم على التوالي بدعم من مكاسب قوية في القطاع المالي.

وزاد سهم بنك المشرق بأكثر من تسعة بالمئة، في أكبر زيادة يومية خلال قرابة أربعة أشهر. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة بعد تراجع لجلستين متتاليتين، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة بعد إعلان البنك عن تعيينين جديدين في فريق الإدارة العليا.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه قام بتعيين سامح القبيسي بمنصب رئيس الأسواق العالمية للمجموعة وإريك شحادة بمنصب رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ والتطوير المؤسسي للمجموعة من أجل تعزيز تركيزه على النمو والتوسع.