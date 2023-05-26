الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة مع صعود أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة 26 مايو 2023، مع صعود أسعار النفط عقب إحراز تقدم في محادثات رفع سقف الدين الحكومي بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة أنباء رويترز، إن الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونجرس، كيفن مكارثي، يقتربان من التوصل إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي، البالغ 31.4 تريليون دولار، لعامين، مع وضع سقف للإنفاق على معظم البنود.

صعود أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيس للاقتصادات الخليجية، اليوم الجمعة، مع تقييم السوق للرسائل المتعارضة بشأن الإمدادات من روسيا والسعودية، قبيل الاجتماع التالي لتحالف «أوبك+» بشأن سياسة الإنتاج. وارتفع خام برنت 54 سنتًا إلى 76.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة أبوظبي 0.56%، بما يعادل 52.90 نقطة، إلى 9,453.42 نقطة، ليقطع سلسلة خسائر، استمرت 3 جلسات، مدعومًا بقفزة نسبتها 1.6% في سهم شركة إي آند للاتصالات (مؤسسة الإمارات للاتصالات سابقًا).

وقالت «إي آند»، في إشعار للبورصة، إنها أكملت مشروعا مشتركًا مع بيسبن جلوبال لتقديم خدمات رقمية وحلول سحابية في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان. واستثمرت الشركة أيضًا 60 مليون دولار في بيسبن جلوبال مقابل حصة قرابة 10%.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.8%.

وفي دبي، ربح المؤشر الرئيس 0.4%، بما يعادل 52.90 نقطة، إلى 9,453.42 نقطة، منهيًا سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات، مع صعود أسهم إعمار العقارية القيادي 0.7% وبنك المشرق 3.3%.