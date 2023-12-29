الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة قطاعات البنوك والمرافق والطاقة

حافظت الأسهم الإماراتية على مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، آخر جلسة تداول هذا العام، وسط هدوء نسبي للمؤشرات التي قادت ارتفاعاتها أسهم في قطاعات البنوك والمرافق والطاقة .

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي التعاملات مرتفعا 0.25% عند مستوى 4059.8 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.14% إلى 9577.85 نقطة.

وقاد الارتفاعات في دبي سهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بصعوده 1.17% إلى 17.3 درهم، وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.4% إلى 2.46 درهم.

في المقابل، تراجع سهم إعمار العقارية 0.5% إلى 7.92 درهم، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

صعود أسهم البنوك والمرافق والطاقة

ومال المستثمرون الإماراتيون والعرب والخليجيون إلى الشراء، حيث بلغ صافي مشترياتهم 36.7 مليون و4.8 ملايين و3.9 ملايين درهم بالترتيب. في المقابل، عمد الأجانب للبيع، وبلغ صافي حجم مبيعاتهم 28 مليون درهم.

وعلى صعيد أداء سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي، صعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.79% إلى 3.5 درهم، بعد تصدره التداولات من حيث القيمة بنحو 292 مليون درهم.

كما ارتفعت أسهم بنك أبوظبي التجاري 2.23% إلى 9.18 درهم، وبنك أبوظبي الأول 0.29% إلى 13.96 درهم، والدار العقارية 1.13% إلى 5.35 درهم، وأدنوك للتوزيع 1.93% إلى 3.7 درهم، وأدنوك للحفر 1.34% إلى 3.78 درهم، وأدنوك للغاز 0.65% إلى 3.09 درهم .

في المقابل، انخفض سهم اتصالات (إي آند) 1.21% إلى 19.64 درهم، بعد إعلان الشركة إنهاء مناقشاتها لرفع حصتها في موبايلي السعودية.

وسجلت استثمارات الأجانب والخليجيين صافي شراء بلغ نحو 117 مليونا و23.5 مليون درهم بالترتيب، في حين اتجه العرب للبيع وبلغ صافي مبيعاتهم 34 مليونا، وكذلك فعل الإماراتيون بما قيمته 106.3 مليون درهم.

وقال وائل محيسن، المدير العام لشركة ترند للاستثمار، “سيطر الهدوء عموما على مؤشرات بورصتي الإمارات في آخر جلسة 2023، مع تراجع في معدلات السيولة اليومية، وهي حالة طبيعية غير مقلقة نظرا لإجازات نهاية العام لدى شريحة واسعة من المتعاملين”.

وأضاف “حظيت أسهم شركات ذات أوزان أقل في مؤشرات الأسواق باهتمام المستثمرين في جلسة اليوم، وذلك على وقع عمليات مضاربة مع نشاط نسبي على أسهم قيادية في أكثر من قطاع، ووسط تفاؤل بشأن السياسية النقدية للبنوك المركزية العام المقبل”.