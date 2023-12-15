الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة الخليج للمشاريع الطبية

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الجمعة بقيادة سهم الخليج للمشاريع الطبية ، إذ أغلق مؤشر سوق دبي المالي الجلسة مرتفعا 0.47% إلى 4001.1 نقطة، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.23% إلى 9497.8 نقطة.

وتجاوزت السيولة اليومية الملياري درهم منها 442.65 مليون درهم في دبي و1.62 مليار درهم في أبوظبي.

صعود سهم الخليج للمشاريع الطبية

وسجلت العالمية القابضة سيولة 278,58 مليون درهم، مقابل 208,89 مليون لسهم أدنوك للإمداد و113.3 مليون لألفا ظبي.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم وطنية 5.08%، ودبي للاستثمار 3.57%، وإعمار للتطوير 3.32%، ودبي التجاري 2.89%.

وكانت الأسهم الأكثر تراجعا: الوطنية الدولية 9.77%، واكتتاب 5.66%، وتكافل الإمارات 4.54%، وديوا 3.20%.

وسجل سهم إعمار العقارية تداولات 122,16 مليون درهم مقابل 71.9 مليون للإمارات دبي الوطني و65.9 مليون لسهم ديوا.

وفي أبوظبي، كانت الأسهم الأكثر صعودا الخليج للمشاريع الطبية 11.6%، وبنك الفجيرة 11.1%، وأوريدو 8%، ورأس الخيمة العقارية 5.66%.

وكانت الشركات الأكثر انخفاضا في أسهمها: حياه للتأمين 9.85%، وبالمز 9.14%، والخليج الاستثمارية 5.88%، وأدنيك للتأمين 3.9%.