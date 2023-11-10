الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة إعمار العقارية

ارتفعت بورصتا الإمارات، الجمعة، عند الإغلاق مع صعود مؤشر دبي بدفعة من زيادة سهم إعمار العقارية القيادي ووحدة البناء التابعة لها إعمار للتطوير.

وتقدم المؤشر الرئيسي لدبي ينسبة 1% مدعوما بارتفاع سهم إعمار العقارية 4.4% وسهم إعمار للتطوير 3.9 %.

صعود إعمار العقارية

وأعلنت إعمار العقارية ووحدة الإنشاءات التابعة لها عن زيادة 42 و43 % على الترتيب في أرباحهما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة وزيادة الطلب على العقارات.

وسجل مؤشرا دبي وأبوظبي مكاسب أسبوعية بنسبتي 1 و0.4% على الترتيب، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2% مدعوما بقفزة 4.9% لسهم أدنوك للتوزيع في حين صعد سهم ألفا ظبي القابضة المملوكة للشركة العالمية القابضة بنسبة 4.3%.

وسجلت شركة أدنوك للتوزيع نموا بلغ 9% في صافي أرباح الربع الثالث إلى 835 مليون درهم (227.34 مليون دولار)، متجاوزة توقعات السوق.

وسعرت شركة إنفستكورب القابضة لإدارة الأصول البديلة الطرح العام الأولي لوحدتها الاستثمارية عند 2.30 درهم للسهم (0.6262 دولار) مما يجعل تقييمها عند 5.04 مليار درهم.