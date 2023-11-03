الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بدعم من توقف حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية

أنهت الأسهم في الإمارات جلسة اليوم الجمعة على ارتفاع، متماشية مع أسواق الأسهم العالمية، وسط ترحيب المستثمرين بتوقف مؤقت في حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما أدى إلى تحسن المعنويات في معظم القطاعات.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتابع تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 110 مليارات درهم.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 88 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و21.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

توقف حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 مليار درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.511 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 2.96% أو ما يعادل 273.64 نقطة ليغلق عند 9510.49 نقطة، فيما صعد مؤشر “فادكس 15” بنحو 3.18 % رابحا نحو 286.59 نقطة ليقفل عند 9281.34 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 3.78% ليغلق عند 3929.81 نقطة.

وتصدر “العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطا في سوق أبوظبي بعد اجتذابه سيولة بقيمة مليار درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه “ألفا ظبي” مستقطبا 523.47 مليون درهم ليبلغ 18.84 درهم، ثم “ملتيبلاي” بنحو 480 مليون درهم ووصل إلى 3.61 درهم.

وفى سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” النشاط جاذبا سيولة بنحو 546 مليون درهم وأقفل عند 6.83 درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 151.3 مليون درهم وأغلق عند 17.6 درهم، ثم “مصرف عجمان” مستقطبا 150 مليون درهم ووصل إلى 2.13 درهم.