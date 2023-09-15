الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة أم القيوين للاستثمارات

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الجمعة بقيادة أم القيوين للاستثمارات العامة ، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 21.5 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم من 3.515 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى نحو 3.556 تريليون، اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

صعود سهم أم القيوين للاستثمارات

أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام “فادجي” رابحاً نحو 0.85% إلى مستوى 9880.46 نقطة.

وصعد سهم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 12.7% إلى 1.42 درهم، وتلاه سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وبرجيل القابضة وبنك رأس الخيمة الوطني وإشراق للاستثمار.

وتراجع سهم حياة للتأمين بنسبة 4.49% إلى 1.49 درهم، وتلاه رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض وأبوظبي الوطنية لمواد البناء ومجموعة موانئ أبوظبي ودار للتأمين.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4043.4 نقطة.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.66% إلى 17.36 درهم، وتلاه إعمار للتطوير وهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وتراجع سهم أرامكس بنسبة 8.47% إلى 2.16 درهم، وتلاه سهم مجموعة تيكوم والإسلامية العربية للتأمين وشعاع كابيتال.

وعلى الصعيد الأسبوعي، ربحت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 42.7 مليار درهم، فيما صعد مؤشر “فادجي” بنسبة 1.96% ليسجل المؤشر أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.95 مليار درهم، موزعة بواقع 5.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و3.1 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على 1.82 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.5 ألف صفقة.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بسيولة بلغت قيمتها مليار درهم، ثم “ملتيبلاي” بسيولة 675.6 مليون درهم، و”ألفاظبي” جاذباً 558.9 مليون درهم، و”الدار العقارية” بتداولات 285.3 مليون درهم.

بينما شهد سوق دبي، استحواذ “الإمارات دبي الوطني” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 1.9 مليار درهم، ثم “إعمار العقارية” مستقطباً نحو 361.7 مليون درهم، و”مصرف عجمان” بسيولة 173.4 مليون درهم، و”دبي الإسلامي” 100 مليون درهم.