الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة «الجرافات البحرية الوطنية»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات يوم الجمعة بقيادة سهم الجرافات البحرية الوطنية، بعد أن أوردت رويترز أن الولايات المتحدة والسعودية والهند ودولا أخرى تناقش صفقة محتملة في مجالي السكك الحديدية والموانئ.

وقال مسئولون أمريكيون مطلعون إن محادثات اتفاق البنية التحتية، التي شملت أيضا الإمارات، يمكن أن تعيد تشكيل التجارة بين الخليج وجنوب آسيا وتربط دول الشرق الأوسط بالسكك الحديدية وتتصل بالهند عن طريق الموانئ.

صعود سهم الجرافات البحرية الوطنية

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 % عند الإغلاق مدعوما بمكاسب قطاعي العقارات والبنوك وارتفاع سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 3.9 %، كما صعد سهم شركة الدار العقارية العملاقة 0.6 %.

وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 1.1 %.

وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إنه بعد تصحيح الأسعار على مدى شهر، قد تنتعش سوق أبوظبي إذا واصل المتداولون الشراء مع انخفاض الأسعار، وقد ترفع زيادة أسعار النفط معنويات المستثمرين.

وانتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها في الجلسة السابقة مع موازنة المستثمرين المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني مقابل خفض دول منتجة رئيسية مثل السعودية وروسيا الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 %، أو 64 سنتا، إلى 90.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.2 % مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9 %، وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 %. كما زاد سهم بنك المشرق الإسلامي 3%.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسائر أسبوعية بلغت واحدا بالمئة و0.5 % على التوالي، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.