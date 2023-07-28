الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة شعاع كابيتال

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الجمعة بقيادة شعاع كابيتل ، بعد صدور حزمة من البيانات الأمريكية، التي تشجع الفيدرالي على مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

وأشارت البيانات الصادرة اليوم، إلى أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة وينمو بأكثر من المتوقع، بجانب انخفاض إعانات البطالة الأسبوعية والتي تشير إلى أن سوق العمل ما زال قويًا.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 153 مليون درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مليار درهم، بإجمالي مكاسب 1.153 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.307 مليار درهم، توزعت على 16944 صفقة.

صعود سهم شعاع كابيتل

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.19 بالمائة بالغاً مستوى 4036 نقطة، وسط تداولات بحجم 235.282 مليون سهم، بقيمة 308.276 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.35 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.40 بالمائة، وإعمار العقارية 0.14 بالمائة، وإعمار للتطوير 0.15 بالمائة، والاتحاد العقارية 0.98 بالمائة.

وصعد سهم شعاع كابيتال بنسبة 3.97% إلى 0.419 درهم، وتلاه سهم الإسلامية العربية للتأمين والخليج للملاحة القابضة وسوق دبي المالي ومجموم تيكوم.

وتراجع سهم سالك بنسبة 1.25% إلى 3.16 درهم، وتلاه سهم أرامكس والإمارات للمرطبات وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 682.682 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 682.529 مليار درهم بختام تعاملات الخميس، بمكاسب بلغت 153 مليون درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.014 بالمائة بالغاً مستوى 9760 نقطة، وسط تداولات بحجم 339.728 مليون سهم، بقيمة 999.070 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.69 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.59 بالمائة، والدار العقارية 0.78 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 1.12 بالمائة.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.71% إلى 0.27 درهم، وتلاه البنك العربي المتحد وبنك راس الخيمة الوطني.

وهبط سهم ايبيكس للاستثمار بنسبة 5.43% إلى 2.09 درهم، وتلاه مصرف ابوظبي الإسلامي وفيرتيغلوب.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.733 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.732 تريليون درهم بختام تعاملات الخميس، بمكاسب بلغت مليار درهم.

وشهد السوق اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم البنك العربي المتحد بقيمة 67.4 مليون درهم، على نحو 54 مليون سهم من أسهم البنك ” 2.6% من أسهم البنك”.