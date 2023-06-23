الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة الاتحاد للتأمين

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، الجمعة، بقيادة الاتحاد للتأمين ، إذ بدا أن المستثمرين تجاهلوا أثر انخفاض أسعار النفط ومخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وزيادة رفع أسعار الفائدة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الخميس إن البنك سيحرك أسعار الفائدة “بوتيرة حذرة” مع اقتراب صناع السياسة من نقطة توقف لدورة تشديد للسياسة النقدية لم يسبق لها مثيل.

وتراجعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، اليوم الجمعة لليوم الثاني واتجهت نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع أسعار خام برنت 91 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 73.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش.

صعود سهم الاتحاد للتأمين

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة، بما يعادل 16.12 نقطة، إلى 3,792.51 نقطة، مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.9 بالمئة، وزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 1.1 بالمئة.

كما زاد سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة.

وارتفع سهم أملاك بنسبة 3.26% إلى 0.825 درهم.

وسجل مؤشر دبي مكاسب أسبوعية هامشية بنسبة 0.30 بالمئة، ليواصل مكاسبه للأسبوع الثالث.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي 0.3 بالمئة، بما يعادل 28.79 نقطة، إلى 9,556.90 نقطة، في سادسة جلسة على التوالي يحقق بها مكاسب مدعوما بزيادة سهم الاتحاد للتأمين بنسبة 14.89% إلى 0.59 درهم.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بأكثر من واحد بالمئة، وصعود سهم شركة ألفا ظبي القابضة 3.1 بالمئة.

وسجل المؤشر ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.2 بالمئة.