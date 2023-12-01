الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة مجموعة ملتيبلاي

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة سهم مجموعة ملتيبلاي ، إذ تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 بالمائة وصولا إلى مستوى 3987 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 674.170 مليار درهم بختام تعاملات هذا الأسبوع.

وصعد سهم أمان بنسبة 2.0% إلى 0.46 درهم، وتلاه دبي للاستثمار والإمارات للمرطبات ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والوطنية للتبريد المركزي والوطنية للتأمينات.

تراجع مجموعة ملتيبلاي

وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 1.33% إلى 0.444 درهم، وتلاه بنك المشرق وديار ومجموعة تيكوم وسالك وأمانات القابضة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21 بالمائة إلى مستوى 9539 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.786 تريليون درهم بختام تعاملات هذا الأسبوع.

وتراجع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 3.13% إلى 3.4 درهم، وتلاه أبوظبي الوطنية للطاقة وألفا ظبي القابضة وبرجيل القابضة.

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهدت تراجعاً في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالي 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.386 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.

وتوزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.