الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بحدة بقيادة «إعمار العقارية»

تكبدت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات خسائر حادة، اليوم الجمعة، بقيادة إعمار العقارية في ظل استمرار تخارج المستثمرين الأجانب جراء التصعيد في المنطقة ومخاوف من اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة.

تراجع إعمار العقارية

وهبط مؤشر سوق دبي 1.5% متراجعا للجلسة السابعة على التوالي لينهي تعاملات اليوم عند 3751.57 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثالثة وخسر 1.3% ليغلق عند 9306.51 نقطة.

وفي سوق دبي، انخفضت أسهم إعمار العقارية 2.3% إلى 6.38 درهم (1.74 دولار) وبنك الإمارات دبي الوطني 3.75% إلى 16.65 درهم وبنك دبي الإسلامي 1.67% إلى 5.27 درهم.

كما هبط سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 5.42% ليغلق عند 1.57 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب للبيع بصافي قيمته 32.8 مليون و17.25 مليون درهم على الترتيب، في حين سجلت تعاملات الخليجيين والإماراتيين مشتريات صافية بقيمة 19.5 مليون و30.5 مليون درهم.

وفي بورصة العاصمة، هبط سهم أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 2.4% إلى 13 درهم، وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.32% إلى 8.01 درهم، وبنك أبوظبي الإسلامي 6.37% إلى 10 دراهم.

وتراجعت أسهم شركات الدار العقارية 4.16% إلى 4.84 درهم، وألفا ظبي 6.87% إلى 17.62 درهم ، وملتيبلاي 5.56% إلى 3.23 درهم.ومال الأجانب إلى البيع بصاف قدره 82.5 مليون درهم، مقابل مشتريات صافية للخليجيين بقيمة 27 مليون والإماراتيين 53.6 مليون والعرب 1.9 مليون درهم.