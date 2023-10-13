الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بحدة بقيادة إعمار العقارية

تراجعت بورصتا الإمارات يوم الجمعة بقيادة سهم إعمار العقارية، لتقتفيا أثر الأسهم العالمية في ظل اتساع نطاق الصراع بين حماس وإسرائيل، مما أثار قلق المستثمرين.

انخفض مؤشر “إم.إس.سي.آي” الأوسع للأسهم العالمية 0.4%، في حين انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 %.

ودعا الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة المدنيين إلى مغادرة مدينة غزة قبل غزو بري متوقع ردا على الهجمات التي شنتها حماس مطلع الأسبوع.

إعمار العقارية تشهد أسوأ أداء يومي

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 2.3 %، مسجلا أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إذ تراجعت غالبية الأسهم على المؤشر.

وسجل سهم إعمار العقارية الرائدة في دبي أسوأ أداء يومي له منذ منتصف مايو 2022 بانخفاضه 5.5%، فيما نزل سهم سالك 4.7 %.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 1.1%، متأثرا بهبوط سهم الدار العقارية 5.1% وانخفاض سهم شركة ألفا ظبي 3.1 %.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسائر أسبوعية 2.8 % و4.8 % على الترتيب، بحسب بيانات شركة بورصة لندن .

وفي الوقت نفسه، قفز سعر النفط، وهو مساهم رئيسي في اقتصاد الخليج، أربعة بالمئة تقريبا بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف حيال الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل.

وبحلول الساعة 1143 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 3.9% بما يعادل 3.34 دولار إلى 89.34 دولار للبرميل.