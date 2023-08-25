الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة إعمار العقارية

أنهت أسواق الإمارات المالية، جلسة اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، على انخفاض بقيادة شركة إعمار العقارية ، وتراجع سوق دبي المالي جلسة اليوم منخفضًا بـ0.2% عند مستوى 4099 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 373 مليون درهم.

بالإقفال عند هذا المستوى، تكون السوق قد ارتفعت بمقدار 48 نقطة لهذا الأسبوع ككل، وبـ1.2% مقارنة مع جلسة الأسبوع الماضي، 18 أغسطس 2023.

تراجع سهم إعمار العقارية

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 13 شركة من أصل 38 شركة جرى تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت أسهم 3 شركات على ثبات.

وانخفض سهم إعمار العقارية بـ1.4% عند سعر 6.90 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم، وانخفض سهم ديوا بـ1.2% عند سعر 2.56 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية بـ0.2% عند سعر 0.410 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، وانخفض سهم الخليج للملاحة بـ0.1% عند سعر 7.08 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني عند سعر 0.3% عند سعر 17.25 درهم وبتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم، وانخفض سهم تعليم بـ0.2% عند سعر 4.19 درهم، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولًا سهم مصرف عجمان الذي ارتفع بـ1.7% عند سعر 2.45 درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أنهت سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم منخفضة بـ0.06% عند مستوى 9765 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

بالإقفال عند هذا المستوى تكون السوق انخفضت بمقدار 36 نقطة لهذا الأسبوع ككل، وبـ0.4% مقارنة مع جلسة الأسبوع الماضي، 18 أغسطس 2023.

ومن أصل 64 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت أسهم 19 شركة على ثبات.

وارتفع سهم الواحة كابيتال بـ8.9% عند سعر 1.72 درهم، وبتداولات قاربت 23 مليون سهم، وانخفض سهم كيو القابضة بـ0.3% عند سعر 3.76 درهم، وبتداولات تجاوزت 35 مليون سهم.

وانخفض سهم منازل بـ3.2% عند سعر 0.459 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، وأقفل سهم رأس الخيمة العقارية على ثبات عند سعر 1.20 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولًا سهم ملتيبلاي الذي ارتفع بـ3.4% عند سعر 4.0 دراهم، وبتداولات قاربت 83 مليون سهم.