الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة أسمنت الفجيرة

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة بقيادة سهم أسمنت الفجيرة ، مع سيطرة عمليات جني أرباح بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 1.577 مليار درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 4 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 5.577 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي 972.145 مليون درهم، توزعت على 13449 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31 بالمائة، إلى مستوى 3544 نقطة. وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 89.253 مليون سهم، بقيمة 174.317 مليون سهم.

وارتفع سهم دار التكافل بنسبة 5.08% إلى 0.683 درهم، وتلاه سهم الإسلامية العربية للتأمين وأملاك.

وتراجع سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.58%، إلى 0.378 درهم، وتلاه سالك وبنك الإمارات دبي الوطني.

تراجع سهم أسمنت الفجيرة

جاء ذلك وسط انخفاض سهم دبي للاستثمار 0.90 بالمائة، وسوق دبي المالي 0.69 بالمائة، وإعمار العقارية 0.66 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 1.07 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 619.737 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 621.314 مليار درهم بختام تعاملات الخميس، بخسائر بلغت 1.577 مليار درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32 بالمائة، إلى مستوى 9478 نقطة. وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 153.177 مليون سهم، بقيمة 797.837 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم مجموعة أغذية 1.29 بالمائة، والدار العقارية 1.52 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 2.80 بالمائة، وبروج 0.37 بالمائة.

وارتفع سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 10.0% إلى 1.98 درهم، وتلاه رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وإشراق للاستثمار.

وانخفض سهم أسمنت الفجيرة بنسبة 10.0% إلى 0.37 درهم، وتلاه ميثاق للتأمين التكافلي وايبيكس للاستثمار.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.617 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.621 تريليون درهم بختام تعاملات الخميس، بخسائر بلغت 4 مليارات درهم.