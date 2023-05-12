الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة شركة سوداتل

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة شركة سوداتل ، إثر هبوط الأسهم العالمية بعدما أدت بيانات اقتصادية أمريكية وصينية لزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ عالمي.

وقفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام ونصف العام الأسبوع الماضي في حين زادت أسعار المنتجين زيادة متواضعة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، أدى تراجع القروض الجديدة المقدمة إلى الشركات في الصين وبيانات اقتصادية ضعيفة صدرت في وقت سابق من الأسبوع إلى زيادة المخاوف من أن يفقد التعافي الاقتصادي الصيني بعد الجائحة قوته الدافعة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

تراجع سهم شركة سوداتل

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.36%، بما يعادل 35.02 نقطة، إلى 9,634.80 نقطة، مواصلا التراجع للجلسة الثانية على التوالي، مع هبوط سهم أدنوك للغاز 2.1% وتراجع سهم مجموعة ملتيبلاي 1%.

وارتفع سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 11.11% إلى 2.0 درهم، وتلاه الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وأمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي والفجيرة لصناعات البناء.

وهبط سهم سوداتل بنسبة 4.26% إلى 0.36 درهم، وتلاه ايبيكس للاستثمار وبرجيل القابضة.

وخالف سهم ألفا ظبي الاتجاه مرتفعا 0.6%، بعدما اقتنصت الشركة المملوكة للشركة العالمية القابضة حصة 36.4% في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل 730 مليون درهم (198.8 مليون دولار).

وأغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا 0.27%، بما يعادل 9.74 نقطة، إلى 3,559.09 نقطة، متأثراً بخسائر في أسهم قطاعي المرافق والاتصالات مع هبوط معظم الأسهم.

وارتفع سهم ديار بنسبة 1.93% إلى 0.688 درهم، وتلاه تعليم القابضة وإعمار العقارية وسالك.

وتراجع سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 2.69% إلى 3.25 درهم، وتلاه دار التكافل وشعاع كابيتال وتكافل الإمارات والإمارات للاتصالات المتكاملة.

وانخفضت أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.7% والعربية للطيران 1.3%.

لكن سهم إعمار العقارية ذي الثقل ارتفع 1.2%؛ بعدما أعلنت الشركة التي تتخذ دبي مقرا قفزة نسبتها 43% في صافي أرباح الربع الأول إلى 3.2 مليار درهم.