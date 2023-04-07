الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة بنك المشرق

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الجمعة بقيادة “بنك المشرق” بعدما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بالمنطقة في 2023، مع توقعه نمو الاقتصاد الإماراتي 3.3 % هذا العام انخفاضا من 4.1 % توقعها في أكتوبر.

وخفض البنك الدولي أمس الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في 2023 إلى 3.2% من توقعه السابق الذي بلغ 3.7% في أكتوبر.

تراجع سهم بنك المشرق

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.10% بما يعادل 9.08 نقطة، إلى 9,461.69 نقطة.

يتراجع المؤشر بذلك للجلسة الثالثة على التوالي بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي انخفض 0.2% وسهم ألفا ظبي القابضة الذي خسر 1.2%.

وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.1% بعدما نفى في وقت متأخر من يوم الخميس تقريرا إعلاميا ذكر أن البنك يجري محادثات مع صناديق لبيع ديون رديئة حجمها 13.5 مليار درهم (3.68 مليار دولار).

لكن مؤشر أبوظبي ارتفع 0.3% هذا الأسبوع.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 0.12% بما يعادل 4.09 نقطة، إلى 3,410.51 نقطة. يواصل المؤشر بذلك خسائره للجلسة الثالثة هو الآخر تحت وطأة هبوط سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.7% مع بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتصدر سهم بنك المشرق قائمة الشركات الأكثر تراجعا، حيث هبط بنسبة 4.17% إلى 115.0 درهم.

وسجل المؤشر مكاسب ضئيلة بلغت 0.1% هذا الأسبوع.