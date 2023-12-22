الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متباينة وصعود إعمار العقارية

تباين أداء أسهم الإمارات مع صعود سهم إعمار العقارية في ختام تعاملات الجمعة – جلسة نهاية الأسبوع – وارتفع سوق دبي 0.43% إلى 4022.92 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي كانت تكافل الإمارات 4.75%، ودبي التجاري 2.80%، وسالك 1.91%، والاتحاد العقارية 1.79%.

صعود إعمار العقارية

ارتفع في دبي، الإمارات دبي الوطني 1.183%، وإعمار العقارية 0.258%.

وكان الأكثر انخفاضا سهم الوطنية الدولية 7.33%، والسلام السودان 7.27%، واكتتاب 1.40%، وإمباور 1.19%.

في أبوظبي أغلق المؤشر على تراجع 0.04% إلى 9489.8 نقطة، وكان الأكثر ارتفاعاً سهم إي إس جي 14.9%، وسوداتيل 14.8%، وأسمنت الخليج 5.65%، والعربي المتحد 3.85%.

وكان الأكثر تراجعا سهم الاتحاد للتأمين 7.69%، وحياه 4.84%، وألفا ظبي 4.78%، والوطنية للسياحة 4%.

ووافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على الدخول باتفاقية تسوية مع أحد البنوك الوطنية لسداد مديونية الشركة وشركاتها التابعة بمبلغ ما بين 825 مليون درهم و875 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ التسوية على أربع دفعات خلال مدة تسعة أشهر.

ووافق مجلس الإدارة على الدخول باتفاقية مع أحد المطورين العقاريين الرئيسيين في دبي للحصول على موافقات لزيادة مساحة البناء الطابقية وتغيير شكل استعمال بعض الأراضي المملوكة للشركة وشركاتها التابعة والكائنة في منطقة الموتور سيتي.

وكشفت فوتسي راسل عن انضمام شركة «بيورهيلث القابضة» إلى سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية اعتبارا من بداية جلسة 27 ديسمبر الجاري.

من جهتها، أعلنت شركة سالك، لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، لإطلاق نظام إدارة مواقف فعّال وسلس في دبي مول.

ومن المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024، وسيمكن تحديد إيرادات سالك المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.

وأعلنت مجموعة «إي إس جي» ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة، أنها استحوذت من خلال شركتها التابعة سنشري للموارد البشرية واللوجستيات على حصص الأغلبية في المجموعة العالمية المتحدة (UIG).