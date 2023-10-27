الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متباينة وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

شهدت الأسهم الإماراتية تباينا في الأداء اليوم الجمعة في ظل تداولات متقلبة وسط استمرار حذر المستثمرين على خلفية تصاعد الصراع في المنطقة وترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، في حين ارتفعت أسعار النفط.

ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة

ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر التقرير المرتقب يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم الأهم لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، انخفض إلى 3.7 بالمئة في سبتمبر من 3.9 بالمئة في الشهر السابق.

وهبط المؤشر في أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.5 بالمئة.

وسجل المؤشر تراجعا أسبوعيا 0.8 بالمئة. ومن بين الأسهم الأخرى هبط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة 1.4 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

وانتعشت البورصة في أبوظبي بشكل طفيف يوم الجمعة بعد أسبوع صعب.

وفي دبي ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول 2.8 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة على أساس أسبوعي.

وأعلن البنك يوم الخميس عن قفزة 38 بالمئة على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثالث.