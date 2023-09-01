الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متباينة وتراجع العالمية القابضة

أغلقت سوقا الأسهم في الإمارات على تباين يوم الجمعة وسط تراجع سهم العالمية القابضة ، إذ تراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي قبل صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي توقع المستثمرون أن تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لوقف رفع الفائدة.

تراجع العالمية القابضة

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 % ليبلغ 4090 نقطة بدعم من مكاسب أسهم المؤسسات المالية وشركات المرافق، بينما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 % إلى 9787 نقطة.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، تسجيل المكاسب للجلسة الرابعة مدعومة بتوقعات حدوث نقص في الإمدادات.

وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1 % بينما صعد سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.2% مما دعم مؤشر دبي.

بينما أدى تراجع سهم العالمية القابضة 0.5 % ونزول سهم ألفا ظبي القابضة الذراع الاستثمارية للعالمية القابضة 0.8% إلى هبوط مؤشر أبوظبي.

لكن سهم الدار العقارية، أكبر شركات التطوير العقاري في أبوظبي، صعد 1.2% بعد إعلان وحدتها في مصر السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) خططا للتوسع بإنشاء فندقين للعلامة التجارية نوبو ومطاعم ووحدات سكنية.