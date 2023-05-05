الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متباينة وصعود بنك الشارقة

تباينت أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لتتراجع سوق دبي المالية بينما ارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط توقعات بالتوقف مؤقتا في دورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب عودة المخاوف المصرفية.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبدت سوق دبي المالية خسائر قدرها 195 مليون درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 4.081 مليار درهم، توزعت على 24220 صفقة.

ومع ختام التعاملات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.21 % إلى مستوى 3583 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 266.143 مليون سهم، بقيمة 390.735 مليون درهم.

صعود بنك الشارقة

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 624.545 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 624.740 مليار درهم بختام تعاملات الخميس، بخسائر بلغت 195 مليون درهم.

وتصدر بنك دبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.26% إلى 4.75 درهم، وتلاه سهم أمام وشعاع كابيتال.

وتصدر سهم دبي للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 6.15% إلى 2.29 درهم، وتلاه سهم أمانات القابضة ومجموعة تيكوم، بحسب بيانات بلومبرج.

وأنهت سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الجمعة مرتفعة بدعم من تنفيذ صفقات كبرى وخصوصا على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 % بالغاً مستوى 9705 نقاط.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 576.403 مليون سهم، بقيمة 3.690 مليار درهم.

وشهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة، تنفيذ 3 صفقات كبيرة على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على 276.6 مليون سهم من أسهم المصرف “7.6% من أسهم المصرف”، بقيمة 2.52 مليار درهم.

وتصدر سهم بنك الشارقة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 14.87% إلى 0.45 درهم، وتلاه سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء وأبوظبي الوطنية للفنادق.

وفي قائمة الأكثر انخفاضا، تصدر سهم دانة غاز بنسبة 4.61% إلى 0.83 درهم، وتلاه سوداتل وفيرتيغلوب.