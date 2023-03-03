الأسهم الإماراتية تغلق الجمعة متباينة وصعود «اكتتاب القابضة»

تباينت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.45% خاسرًا 15.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3420.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 62.3 مليون سهم محققة ما قيمته 167.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4607 صفقات لعدد 36 سهمًا.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.83%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعا العقارات، والمرافق العامة بنسبة 0.87%، 0.84%، على التوالى، ثم الاتصالات بنسبة 0.19%.

أداء الأسهم الإماراتية

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.44%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 5.30%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.05%.

فيما تصدر سهم بنك شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 9.99 مليون ورقة بقيمة 56.6 مليون درهم.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.391% رابحًا 35.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9906.71 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.479 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 135.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 8923 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.94%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.38%، 0.26%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.29%.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “بنك رأس الخيمة الوطني” بنسبة 5.15%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 4.17%، ثم سهم “شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية” بنسبة 3.69%.

وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم” بنسبة 5.74%، ثم سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 3.7%، ثم سهم “أي أس جي ستاليونز الإمارات” بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 323.6 مليون درهم.