الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء منخفضة بقيادة «الأسمنت الوطنية»

اختتمت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات اليوم الثلاثاء على أداء هابط، ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.6%، إلى مستوى 3373 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 466.04 مليون سهم، بقيمة 803.268 مليون درهم.

وتصدر قائمة الأسهم الأقل انخفاضًا سهم شركة الأسمنت الوطنية الذي هبط بنسبة 10.0% إلى 2.52 درهم إماراتي.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 588.714 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 577.463 مليار درهم بنهاية تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 11.251 مليار درهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9% ، إلى مستوى 10502 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 271.382 مليون سهم، بقيمة 1.474 مليار درهم.

وتصدر قائمة الأكثر انخفاضا سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الذي انخفض بنسبة 3.88% إلى 3.72 درهم إماراتي.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2,451 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 2,479 تريليون درهم بنهاية تعاملات يوم الاثنين، بخسائر بلغت نحو 28 مليار درهم.