الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء منخفضة وسط تزايد حالة عدم اليقين

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، وسط تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع بالشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 1.278 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 4.278 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.413 مليار درهم توزعت على 20100 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% إلى مستوى 4051 نقطة، وسط تعاملات بحجم 217.348 مليون سهم بقيمة 510.582 مليون درهم.

تزايد حالة عدم اليقين

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.17%، وإمباور 3.15%، وبنك الإمارات دبي الوطني 2.26%، وشركة سالك 0.91%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 679.379 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 680.657 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت 1.278 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17% إلى مستوى 9613 نقطة، وسط تعاملات بحجم 142.253 مليون سهم بقيمة 902.731 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.63%، وأدنوك للحفر 0.50%، وأدنوك للإمداد 0.28%، وألفا ظبي القابضة 0.81%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.682 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.685 تريليون درهم بختام تعاملات الإثنين، بخسائر بلغت 3 مليارات درهم.