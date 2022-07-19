الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.49% عند مستوى 3186.4 نقطة، مرتفعًا 15.53 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 214.48 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 80.46 مليون سهم، عبر 4917 صفقة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.66%.

وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.94%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، فيما تراجع مؤشر قطاع السلع بنسبة 4.98%، ثم مؤشر الاستثمار والخدمات بنسبة انخفاض 0.40%.

وتركزت سيولة بورصة دبي اليوم، على أسهم شركة إعمار العقارية بقيم بلغت 67.18 مليون درهم، يليه سهم تيكوم بقيم تداولات 21.39 مليون درهم، يليه سهم بنك دبي الإسلامي بتداولات بلغت 16.9 مليون درهم.

وتصدَّر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 6.9%، وفي المقابل تصدَّر سهم شركة اكتتاب القابضة قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.88%.

وصعدت أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسهم 12 شركات، في حين ما زالت أسهم 5 شركات لم تتغير، وتم التداول على أسهم 29 شركة.