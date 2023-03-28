الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «دار التكافل»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة “دار التكافل”، حيث ارتفع مؤشر بورصة دبي في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.74%، مرتفعًا 58 نقطة، عند مستوى 3384.41 نقطة.

صعود سهم “دار التكافل”

وصعدت أسهم 26 شركة، بينما تراجعت 6 شركات، وتم التداول على أسهم 32 شركة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم 452.9 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 148.2 مليون سهم، عبر 6976 صفقة.

وصعدت بورصة دبي بدعم قطاعي العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبتي 3.46%، و2.42% على التوالى.

وتصدّر سهم شركة دار التكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 7.42%، وفي المقابل جاء سهم شركة أرامكس قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 2.1 %.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.37% عند مستوى 9457.16 نقطة، بقيمة تداول 1.23 مليار درهم، في ختام جلسة اليوم.

سوق أبوظبي

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم شركة “أدنوك للغاز”.

وبحسب بيانات السوق تم تنفيذ 5 صفقات بقيمة 74.99 مليون درهم، عبر 31.64 مليون سهم بسعر 2.37 درهم للسهم.

واستقبل سوق أبوظبي أسهم أدنوك للغاز في 13 مارس الجاري، بعدما شهد الاكتتاب في طرح الشركة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 إلى 5% من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار، بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.37 درهم (0.645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

ويعدّ الاكتتاب العام لشركة “أدنوك للغاز”، أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك، هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متجاوزًا الرقم القياسي العالمي، الذي سجلته شركة “أرامكو” السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29.4 مليار دولار.

وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لشركة “أدنوك للغاز”، بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي، هذا العام.