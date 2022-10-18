الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة بورصة أبوظبي

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، وتفوق أداء سوق الأسهم في أبوظبي على باقي الأسواق بمنطقة الخليج مدعوما بارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة في الوقت الذي واصل فيه مؤشر البورصة المصرية مكاسبه للجلسة الثالثة.

وقفز مؤشر أبوظبي ثلاثة في المئة مسجلا أكبر مكاسبه خلال التعاملات اليومية منذ مايو 2021 مدعوما بقفزة 8.3 في المئة في أسهم الشركة العالمية القابضة.

أداء الأسهم الإماراتية

ودعت الشركة،التي أغلق سهمها على ارتفاع قياسي، إلى اجتماع للمساهمين في التاسع من نوفمبر للحصول على موافقتهم على دخول إنفنيتي ويف القابضة كمساهم استراتيجي في الشركة.

وستستحوذ الشركة العالمية القابضة على أسهم إنفنيتي في ألفا ظبي القابضة ومجموعة ملتيبلاي وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية مقابل إصدار أسهم زيادة رأس مالها لصالح إنفنيتي.

وتسعى الشركة العالمية القابضة، صاحبة القيمة الأعلى من بين الشركات المدرجة في أبوظبي، للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مالها إلى 2.19 مليار درهم (596.26 مليون دولار) من 1.82 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.98% إلى 3,410.06 نقطة، بصدارة سهم “ديار” الذي ارتفع بنسبة 4.36% إلى 0.503 درهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية2.1 في المئة مع صعود سهم مصرف الراجحي في المئة وارتفاع سهم ريتال للتطوير العمراني 1.3 في المئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة مدفوعا بمكاسب 1.8 في المئة في بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.2 في المئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة.

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر “قريبا جدا”.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.1 في المئة.

كما تراجع المؤشر العماني 0.5 في المئة.

وارتفع المؤشر الكويتي 2.1 في المئة.