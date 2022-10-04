الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «حياة للتأمين»

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث زاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.79% رابحًا 59.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3379.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 386.3 مليون سهم، محققة ما قيمته 160 مليون درهم، من خلال تنفيذ 8449 صفقة لعدد 35 سهمًا.

الأسهم الإماراتية الثلاثاء

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.90%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.21%،

ثم قطاعا الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبتيْ 1.87%، 1.54%، على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%.

وقفز 26 سهمًا؛ على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة بنسبة 8.92%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.96%،

وتراجعت 7 أسهم؛ على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6%،

فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 19.6 مليون ورقة، بقيمة 116.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.535% رابحًا 149.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9878.34 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.175 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 341.4 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة.

وقفزت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها المرافق بنسبة 7.92%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.07%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 3.09%،

ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.73%، ثم قطاعا الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 1.54%، 1.53%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.2%.

وارتفع 50 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 9.48%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة” بنسبة 7.92%، ثم سهم “شيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)- ذات العائد الموزع” بنسبة 5.31%.

وتراجع 11 سهمًا؛ على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 10%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 9.85%،

ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 6.67%، فيما تصدَّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة، وبلغت 296.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.93% رابحًا 204.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7186.53 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3.22% رابحًا 250.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8048.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.76% رابحًا 93.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5377.55 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.56% رابحًا 85.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5531.10 نقطة.