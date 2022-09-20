الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط الاستحواذات الجديدة للشركات

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط الاستحوذات الجديدة للشركات الإماراتية خلال الأسبوع الماضى، وتأهب المستثمرين للتعامل مع زيادة كبيرة في معدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لخفض التضخم.

ووفقاً لبيانات أسواق المال الإماراتية، حققت بورصة أبوظبى مكاسب سوقية بلغت 23 مليار درهم، وسجل سوق دبى أرباحاً بلغت 1.459 مليار درهم، بإجمالى أرباح بلغت 24.459 مليار درهم، بما يعادل 6.66 مليار دولار.

أداء الأسهم الإماراتية الثلاثاء

واستقطبت بورصتا دبى وأبوظبى سيولة متجاوزة 2.412 مليار درهم، بإجمالى عدد صفقات 23.2 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع سوق دبي المالي 0.68 %، إلى مستوى3497 نقطة مع إقفال الجلسة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 311.3 مليون سهم، بقيمة 583.492 مليون درهم.

جاء ذلك مع ارتفاع سهم ديوا 2.82 %، وديار للتطوير 2.82 %، وسوق دبى المالى 0.59%، وبنك دبى الإسلامى 1.31%، وإعمار العقارية 1.56 %، وشعاع كابيتال 3.63%، وتبريد 1.23%، وتيكوم 0.85%، والاتحاد العقارية 7.51%.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 573.805 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 572.346 مليار درهم بجلسة أمس الاثنين، بمكاسب سوقية بلغت 1.459 مليار درهم.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.36 بالمائة، لمستويات 10123 نقطة.

وجرت تعاملات بحجم 358.622 مليون سهم، مع تحقيق سيولة تجاوزت 1.829 مليار درهم.

وارتفع سهم أدنوك للحفر 1.12 %, والدار العقارية 0.22%, وألفاظبى القابضة 0.38 %، وبروج 1.02 %، ودانة غاز 3.66 %, واتصالات 2.9 %، وفيرتغلوب 1.24 %، وغذاء 1.74 %، وطاقة 5.45 %، والواحة كابيتال 1.38 %، والياه سات 1.09 %.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.164 تريليون درهم بنهاية اليوم، مقابل قيمة قدرها 2.141 تريليون درهم بنهاية تعاملات الاثنين، بمكاسب سوقية بلغت نحو 23 مليار درهم.