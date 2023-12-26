الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة الاتحاد العقارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الإماراتية، في ختام تعاملات الثلاثاء، بقيادة الاتحاد العقارية، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.26% إلى 4028.88 نقطة، مع تصدر سهم تكافل الإمارات قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4.75%، وسهم الاتحاد العقارية 3.18%، وشعاع 1.47%، وإعمار العقارية 1.30%، وتعاونية الاتحاد 1.23%.

وشملت قائمة الأكثر تراجعًا، خلال اليوم، سهم السلام السودان 2.94%، واكتتاب 2.87%، وإثمار 2.37%، وسلامة 1.81%، وأملاك 1.126%.

صعود سهم الاتحاد العقارية

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.34%، وأغلق عند 9516.93 نقطة، بعد أن قفز سهم شركة «إي إس جي ستاليونز» الإمارات، بنحو 15% إلى 8.5 درهم. كذلك، قفز سهم الجرافات البحرية بالحد الأعلى 14.7% إلى 31.62 درهم.

وبين الأكثر ارتفاعًا سوداتل 4.47%، ورابكو للاستثمار 3.55%، فيما سجل الأكثر انخفاضًا أريد 7.41%، وأسمنت الخليج 5.35%، والوطنية للسياحة والفنادق 3.75%، وإيزي ليس 1.47%.

وتم في أبوظبي، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم بنك الفجيرة الوطني في سوق أبوظبي بقيمة 68.7 مليون درهم على 15.27 مليون سهم وبسعر 4.5 درهم للسهم،

وصفقة كبيرة مباشرة على أسهم إشراق للاستثمار في سوق أبوظبي بقيمة 35.6 مليون درهم على 87 مليون سهم وبسعر 0.409 درهم للسهم.