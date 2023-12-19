الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة بنك أبوظبي الأول

أغلقت أسهم الإمارات في دائرة المكاسب، الثلاثاء، بقيادة بنك أبوظبي الأول ، على وقع سيولة قوية بلغت 4.7 مليار درهم، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.17% إلى مستوى 3997.58 نقطة، كما ارتفع سوق أبوظبي 0.17% عند مستوى 9493.75 نقطة.

وجاءت المعدلات المرتفعة للسيولة، بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركة «ألفا ظبي» بقيمة 3.6 مليار درهم، على 139.13 مليون سهم، بسعر 25.86 درهم، للسهم الواحد، وارتفع سهم الشركة في ختام التعاملات 2.8% إلى مستوى 21.28 درهم.

صعود سهم بنك أبوظبي الأول

وارتفع كذلك سهم «بيانات» بنسبة 1.43% إلى مستوى 3.55 درهم، عقب إعلانها و«الياه سات» للاتصالات الفضائية، عن موافقة مجلسي إدارتهما على الاندماج.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.3% إلى 13.5 درهم، و«أبوظبي التجاري» 0.35% إلى 8.5 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.1% إلى 10.04 درهم.

وفي دبي، تلقى السوق دعماً من سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع 1.06% إلى مستوى 7.59 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بصعوده 1.18% عند مستوى 17.05 درهم.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 4.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل 134.9 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 411.2 مليون سهم، توزعت بواقع 337.6 مليون سهم في أبوظبي، و73.6 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والصناعة والاتصالات. وفي قطاع المالية، ارتفع «بنك رأس الخيمة الوطني» 3.79%، مقابل نزول «ملتيبلاي» 0.31%، واستقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وفي الاتصالات، ارتفع سهم «اتصالات إي آند» 0.73% مقابل نزول «الياه سات» 2.21%. وزاد في قطاع الصناعات، سهم «أدنوك للإمداد» 0.29% و«الجرافات البحرية» 0.07% مقابل نزول «موانئ أبوظبي» 0.81% واستقرار «حديد الإمارات-أركان».

وعلى صعيد العقار، انخفض «الدار» 0.37%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.8% و«منازل» 0.29% مقابل ارتفاع «إشراق» 0.74%. وفي المرافق، انخفض «طاقة» 0.93%. وبشأن الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.84% أمام نزول «أدنوك للحفر» 1.37% و«أدنوك للغاز» 1.59% و«دانة غاز» 0.26%.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والمالية والصناعة والخدمات، في مقابل نزول المرافق والاتصالات والسلع. وارتفع في المالية، سهم «أملاك» 0.25%، و«أمانات» 0.87% و«شعاع كابيتال» 0.94% مقابل نزول «جي إف إتش» 0.67%، و«دبي الإسلامي» 0.7% فيما استقر «دبي المالي» من دون تغيير.

وفي العقار، ارتفع «إعمار للتطوير» 0.14% و«ديار» 0.89% مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 1.4% واستقرار «تيكوم». وزاد في الصناعة، سهم «أرامكس» 3.68% مقابل استقرار أسهم «الخليج للملاحة»، و«العربية للطيران»، و«دبي للاستثمار»، و«سالك». وارتفع في المرافق «تبريد» 0.55% مقابل نزول «إمباور» 1.17% واستقرار«ديوا».