الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة الاتحاد للتأمين

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الثلاثاء بقيادة سهم الاتحاد للتأمين ، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07 % إلى مستوى 3937 نقطة.

وبحسب بيانات السوق، شهدت بورصة دبي تعاملات بحجم 273.311 مليون سهم بقيمة 484.992 مليون درهم، توزعت على 6.776 ألف صفقة.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم، إمباور 0.61 بالمائة، وإعمار للتطوير 1.05 بالمائة، وديار للتطوير 0.79 بالمائة، وتاكسي دبي 2.34 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 669.081 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 668.857 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 224 مليون درهم.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.40%، بما يعادل 37.35 نقطة، إلى 944910 نقاط.

صعود سهم الاتحاد للتأمين

وصعد سهم الاتحاد للتأمين بنسبة 13.04% إلى 0.66 درهم، وتلاه سهم الجرافات البحرية والخليج للصناعات الدوائية ورأس الخيمة العقارية وحياة للتأمين.

وتراجع سهم صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 4.68% إلى 0.448 درهم، وتلاه سوداتل وأمريكانا للمطاعم العالمية وأسمنت الخليج وأبوظبي لبناء السفن.

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهدت تراجعا في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالي 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.386 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.

وتوزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.