الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بصدارة «إشراق»

ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية، في ختام تداولات الثلاثاء، لتواصل سوق أبوظبي ارتفاعه أعلى 10150 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى في 3 أشهر، بينما اقترب سوق دبي من 3400 نقطة كأعلى مستوى في شهرين، مع استمرار ماراثون الإعلان عن البيانات المالية للنصف الأول من 2022.

وتباين سلوك الأجانب في أسواق المال الإماراتية؛ حيث اقتنصوا فرصة للشراء في سوق دبي مقابل اتجاههم للبيع في سوق أبوظبي، وسط زخم من السيولة المتجاوزة 1.8 مليار درهم.

صعود الأسهم الإماراتية

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2% عند مستوى 10156 نقطة أعلى مستوى في 3 أشهر.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.48 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 242.43 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع تراجع العالمية القابضة بنسبة 0.94%، بينما صعد أبوظبي الأول بنسبة 0.91 %، وتراجع ألفا ظبي بنسبة 0.25%.

فيما ارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 3.45%، وصعد أدنوك للتوزيع بنسبة 4.09%، وصعد بروج بنسبة 2.34%، وفي المقابل تراجع موانئ أبوظبي بنسبة 1.83%.

وتصدَّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 377.344 مليون درهم، فيما تصدَّر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 67.68 مليون سهم.

وقاد سهم إشراق ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 64.07%، بينما تصدَّر ميثاق تراجعات السوق بنحو 3.7%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 27.03 مليون درهم، فيما اشترى الخليجيون بصافي 3.1 مليون درهم، واشترى العرب بصافي 4.51 مليون درهم، بينما باع الإماراتيون بصافي 19.41 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.1% عند مستوى 3385 نقطة كأعلى مستوى في شهرين مع صعود 20 سهمًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 339.75 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 129.01 مليون سهم.

وتصدَّر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 120.91 مليون درهم، كما تصدَّر سهم إعمار العقارية الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 21.7 مليون سهم.

وفيما يخصُّ أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.38%، بينما ارتفع الاتحاد العقارية بنسبة 0.41%، وصعد ديار للتطوير بنسبة 3.26%.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع دبي الإسلامي بنحو 1.35%، وارتفع سهم سوق دبي بنحو 1.75%، وصعد ديوا بنحو 0.39%، وارتفع أرامكس بنسبة 4.8%، وصعد أملاك بنسبة 6.11%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 5.9 مليون درهم، واشترى الخليجيون بصافي 16.8 مليون درهم، بينما باع العرب بصافي 12.8 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 9.8 مليون درهم.