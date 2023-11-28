الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة بنك أبوظبي التجاري

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة بنك أبوظبي التجاري، وسط خفض احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر المقبل.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 2.273 مليار درهم، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مليارات درهم، بإجمالي مكاسب 8.273 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.597 مليار درهم، توزعت على 20.134 ألف صفقة.

صعود بنك أبوظبي التجاري

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35% بالغًا مستوى 4008 نقاط، وسط تعاملات بحجم 120.366 مليون سهم بقيمة 523.475 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.13%، والإثمار القابضة 1.44%، وإمباور 1.78%، وشركة سالك 0.94%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 676.168 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 673.895 مليار درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 2.273 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27 بالمائة إلى مستوى 9541 نقطة، وسط تعاملات بحجم 252.031 مليون سهم بقيمة 1.073 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.81%، وألفا ظبي القابضة 1.06%، وبنك الشارقة 0.15%، ودانة غاز 2.56%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.786 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.780 تريليون درهم بختام تعاملات الإانين، بمكاسب بلغت 6 مليارات درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الاثنين، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي ، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يأتي ذلك وسط تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد أن أنهى على الأرجح دورة رفع أسعار الفائدة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 10 مليارات درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.282 مليار درهم، توزعت على 18.438 ألف صفقة.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية عشرة الأشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي،

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.