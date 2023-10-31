الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «إعمار العقارية»

صعدت أسواق الأسهم الإماراتية بقيادة سهم إعمار العقارية ، معززة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 18.7 مليار درهم.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 13.2 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و5.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.427 مليار درهم أمس إلى 3.445 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.792 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و653.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي و340.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 371.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.8 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.63% أو ما يعادل 58.5 نقطة ليغلق عند 9343.88 نقطة، فيما صعد مؤشر “فادكس 15” بنحو 0.68% رابحاً نحو 61.4 نقطة ليقفل عند 9107.24 نقطة.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 207.2 مليون درهم ليغلق عند 399.6 درهم مرتفعاً بنسبة 0.03%، تلاه “الفا ظبي” بنحو 100.5 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 18.88 درهم، ثم “ملتيبلاي جاذباً 95.7 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.3% عند 3.4 درهم.

صعود سهم إعمار العقارية

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1% أو ما يعادل 38.3 نقطة ليغلق عند 3877.08 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 2.79% والاتصالات 2.28% والخدمات 1.18% والصناعة 0.62% والمالية 0.19%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 117.4 مليون درهم وأقفل عند 6.69 درهم مرتفعاً بنسبة 2.9%، تلاه “الخليج للملاحة” جاذباً 49.6 مليون درهم وأغلق عند 7.2 درهم بمكاسب 0.28%، ثم “دبي الإسلامي” 34.2 مليون درهم ووصل إلى 5.4 درهم بصعود بنسبة 0.74%.