الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة «دبي للاستثمار»

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبي للاستثمار، بعد تصريحات لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي ترجّح فيها الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ثم إبقائها عند مستويات أعلى لبعض الوقت لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.974 مليار درهم، توزعت على 26.8 ألف صفقة.

صعود سهم دبي للاستثمار

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.447 % إلى مستوى 4201 نقطة، وسط تعاملات بحجم 216.546 مليون سهم بقيمة 785.849 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي للاستثمار 1.60 %، وأمانات القابضة 0.97 %، وإعمار للتطوير 4.05 %، وشركة الأسمنت الوطنية 2.17 %، والعربية للطيران 3.59%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 701.678 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 697.886 مليار درهم بختام تعاملات أمس الاثنين، بمكاسب بلغت 3.791 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.526 % إلى مستوى 9839 نقطة، وسط تعاملات بحجم 205.836 مليون سهم بقيمة 1.118 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي الاسلامي 0.18 %، وأدنوك للحفر 0.50 %، وأدنوك للإمداد والخدمات بـ0.83% والدار العقارية 1.39%، وبترول أبوظبي للتوزيع 0.53%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.757 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.755 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بخسائر بلغت ملياري درهم.